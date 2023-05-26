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Стрельба в районе Биньямин: комментарий ЦАХАЛа
26.05.2023 20:29 Алина Груднева

Стрельба в районе Биньямин: комментарий ЦАХАЛа

В Армии обороны Израиля подтвердили информацию о том, что при столкновениях в Биньямин ранение получил один человек.

"Недавно девушка прибыла для оказания медицинской помощи в поселение Кохав-Яаков бригады Биньямин после того, как, по-видимому, получила огнестрельное ранение", - сказано в сообщении.

После сообщения о ее ранении силы безопасности начали поиски с цепью обнаружения террористов.

"Из предварительного расследования следует, что это был случайный выстрел, произведенный в этом районе", - добавили военные.ч

 

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