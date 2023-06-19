



Столкновения в Дженине: министр призвал к широкомасштабной военной кампании

Министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал сегодняшние столкновения в Дженине, призвав прекратить точечные удары и начать широкомасштабную военную кампанию для искоренения террористических группировок и восстановления системы сдерживания в этом районе.



"Пришло время отправить авиацию и танковые войска для защиты жизни наших бойцов", — сказал он.



По словам Смотрича, по этому вопросу необходимо экстренно созвать военно-политический кабинет. В свою очередь, депутат от "Ликуда" Дани Данон, поддержав позицию министра, напомнил об увеличении количества нападений со стороны палестинских террористических группировок.



"Настало время дать зеленый свет ЦАХАЛу, чтобы тот расчистил гнезда террористов", — подчеркнул он.



Его коллега в "Ликуде" Нисим Ватури заявил в комментарии Ynet, что Израиль "готовится к операции в Дженине". "Мы поймаем и уничтожим террористов везде, где они есть".



Похожий комментарий предоставил и министр обороны Йоав Галант, сказав, что поддерживает использование полной силы в интересах безопасности.



"В борьбе с терроризмом не может быть компромиссов. Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства и уничтожать террористов, где бы они ни находились. Они не спрячутся ни в Дженине, ни в Шхеме, ни в Газе", - подчеркнул он.

