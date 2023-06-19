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Ранены пять солдат ЦАХАЛа, впервые с 2002 года над Дженином - боевой вертолет
19.06.2023 10:28 Аркадий Бочаровский

Ранены пять солдат ЦАХАЛа, впервые с 2002 года над Дженином - боевой вертолет


Утром 19 июня силы ЦАХАЛа и МАГАВа провели рейд в Дженине и арестовали двух разыскиваемых террористов. 

После этого произошла перестрелка с вооруженными людьми, которые также применили взрывные устройства. Сейчас израильские силы под огнем уходят из города, одновременно спасая два поврежденных автомобиля. Впервые с 2002 года в этом районе с боевого вертолета была проведена стрельба по зданию, где находились вооруженные люди, для отпугивания террористов.

Пять солдат ЦАХАЛа получили ранения, по неподтвержденной информации - в результате взрыва взрывного устройства, раненые эвакуированы.

По данным палестинского Министерства здравоохранения, в результате обстрела ЦАХАЛа погибли трое палестинцев, в том числе 15-летний подросток, еще более 30 человек получили ранения. В видео, появившихся в социальных сетях, видно, как силы безопасности ведут бой с террористами в городе, сталкиваясь со стрельбой по ним и применением взрывных устройств.
 

 
 

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