



Ранены пять солдат ЦАХАЛа, впервые с 2002 года над Дженином - боевой вертолет



Утром 19 июня силы ЦАХАЛа и МАГАВа провели рейд в Дженине и арестовали двух разыскиваемых террористов.



После этого произошла перестрелка с вооруженными людьми, которые также применили взрывные устройства. Сейчас израильские силы под огнем уходят из города, одновременно спасая два поврежденных автомобиля. Впервые с 2002 года в этом районе с боевого вертолета была проведена стрельба по зданию, где находились вооруженные люди, для отпугивания террористов.



Пять солдат ЦАХАЛа получили ранения, по неподтвержденной информации - в результате взрыва взрывного устройства, раненые эвакуированы.



По данным палестинского Министерства здравоохранения, в результате обстрела ЦАХАЛа погибли трое палестинцев, в том числе 15-летний подросток, еще более 30 человек получили ранения. В видео, появившихся в социальных сетях, видно, как силы безопасности ведут бой с террористами в городе, сталкиваясь со стрельбой по ним и применением взрывных устройств.



توثيق جديد للقصف المروحي الإسرائيلي الأول منذ معركة 2002 في جنين pic.twitter.com/Na4DFVBeK5 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 19, 2023