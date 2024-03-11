



Стартовали слушания в Совбезе ООН об изнасилованиях 7 октября в Израиле

Вечером, 11 марта, стартовало заседание Совбеза ООН по вопросу изнасилований террористами, устроившими резню в Израиле 7 октября.



Спецпредставитель ООН по вопросу сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен рассказала о результатах исследования, проведенного экспертами.



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По ее словам, был сделан вывод о том, что террористы могут продолжать насиловать тех, кто остается в заложниках.



"Этот вывод никоим образом не узаконивает дальнейшие военные действия. Фактически он создает моральный императив для гуманитарного прекращения огня", - отметила она.



Паттен категорически отвергла заявления Израиля о том, что генсек ООН Антониу Гутерриш пытался "забраковать" ее доклад.



"Генеральный секретарь не предпринимал никаких попыток заставить замолчать относительно моего доклада или скрыть его выводы. Напротив, я получила его полную поддержку — политическую, материально-техническую и финансовую. Также он дал четкие инструкции по обнародованию моего доклада и его немедленной передаче в Совет Безопасности", - заверила она.