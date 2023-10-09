



США рассматривают возможность военного вмешательства

В ответ на смерть американских граждан в результате атаки со стороны ХАМАС, член Республиканской партии Конгресса, от штата Джорджия Тейлор Грин, заявила, что Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность активного военного вмешательства. Она подчеркнула, что не желает начала войны, но не исключает эту возможность, если американцы будут вовлечены в конфликт.



В то время как член Демократической партии, Дэн Голдман, из штата Нью-Йорк, эвакуировался вместе со своей семьей из Израиля, где находился с начала вооруженного конфликта. Он призывает всех американцев поддержать право Израиля на самооборону от терроризма и военных актов агрессии.

Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной