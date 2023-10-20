



США отправляют в Израиль огромный запас снарядов

В начале года США вывезли десятки тысяч снарядов с американских складов в Израиле, чтобы передать их Украине для защиты от российской агрессии.



После атаки ХАМАСа Израиль попросил о пополнении артиллерийских складов в рамках оценки наземной операции в Газе и сценария широкого фронта против Хизбаллы также в Ливане.



Министерство обороны США отправит в Израиль десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, заявили три высокопоставленных израильских чиновника.



