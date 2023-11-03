



США одобрили помощь Израилю на сумму около 14 миллиардов долларов

Палата представителей США одобрила пакет помощи Израилю на сумму 14,3 миллиарда долларов. Его предложили законодатели-республиканцы, которые пытались обойти предложение президента Байдена об общем пакете помощи в размере 105 миллиардов долларов, который также консолидирует помощь Украине и другим странам.



Несмотря на решение Палаты представителей, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что не одобрит это предложение, а президент Байден пригрозил наложить вето на решение о разделении помощи.





