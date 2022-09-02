



Спутниковые кадры зафиксировали повреждения в аэропорту Алеппо после авиаудара

Спутниковые кадры, опубликованные Aurora Intel в четверг, показывают ущерб международному аэропорту Алеппо в Сирии после нанесенного в среду авиаудара, приписываемого Израилю.



На фото видно несколько машин спецтехники на взлетно-посадочной полосе в аэропорту, которые, вероятно, заняты ремонтом покрытия после авиаудара. Дополнительные повреждения можно увидеть к югу от взлетно-посадочной полосы.



Сирия в среду вечером обвинила Израиль в нанесении авиаудара по аэропорту Алеппо. О пострадавших людях не сообщалось. Израиль не прокомментировал эти обвинения.

