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Спутниковые кадры зафиксировали повреждения в аэропорту Алеппо после авиаудара
02.09.2022 09:10 Евгения Маркова

Спутниковые кадры зафиксировали повреждения в аэропорту Алеппо после авиаудара

Спутниковые кадры, опубликованные Aurora Intel в четверг, показывают ущерб международному аэропорту Алеппо в Сирии после нанесенного в среду авиаудара, приписываемого Израилю.

На фото видно несколько машин спецтехники на взлетно-посадочной полосе в аэропорту, которые, вероятно, заняты ремонтом покрытия после авиаудара. Дополнительные повреждения можно увидеть к югу от взлетно-посадочной полосы.

Сирия в среду вечером обвинила Израиль в нанесении авиаудара по аэропорту Алеппо. О пострадавших людях не сообщалось. Израиль не прокомментировал эти обвинения.
 

 

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