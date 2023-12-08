



Совет Безопасности ООН: США против прекращения огня в Газе

США подчеркнули, что выступают против немедленного прекращения огня в Газе на заседании Совета Безопасности ООН



Соединенные Штаты заявили на заседании Совета Безопасности ООН, что они выступают против немедленного прекращения огня в ходе боевых действий в Газе.



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"Хотя Соединенные Штаты решительно поддерживают прочный мир, при котором и израильтяне, и палестинцы смогут жить в мире и безопасности, мы не поддерживаем призывы к немедленному прекращению огня", - заявил заместитель посла США Роберт Вуд.

