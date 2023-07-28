Совершена попытка теракта в районе Хавара
Днем, 28 июля, в районе Хавара на перекрестке Эйнабус была совершена попытка наезда автомобиля на бойцов ЦАХАЛа.
По данным 12-го канала, бойцы ЦАХАЛа открыли огонь в воздух. Террорист скрылся. На место происшествия было отправлено подкрепление.
"Некоторое время назад подозреваемый проник на два контрольно-пропускных пункта ЦАХАЛа на перекрестке Эйнабус. Солдаты, присутствовавшие на месте происшествия, открыли огонь по машине", - подтвердили в ЦАХАЛе.
Бойцы Армии обороны Израиля начали преследование, в результате чего подозреваемого удалось задержать.
Его отправили на допрос для дальнейшего расследования. Сообщений о пострадавших среди бойцов ЦАХАЛа не поступало.
דיווח ראשוני: נסיון פיגוע דריסה בכיכר עינאבוס בחווארה, ללא נפגעים. החשוד כמחבל נמלט - צה"ל מנהל אחריו מצוד@carmeldangor pic.twitter.com/Tie2EYm4So— כאן חדשות (@kann_news) July 28, 2023