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Попытка теракта в районе Хавара: комментарий ЦАХАЛа
28.07.2023 15:11 Алина Груднева

Попытка теракта в районе Хавара: комментарий ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о попытке теракта в районе Хавара.

"Некоторое время назад подозреваемый проник на два контрольно-пропускных пункта ЦАХАЛа на перекрестке Эйнабус. Солдаты, присутствовавшие на месте происшествия, открыли огонь по машине", - сказано в сообщении.

Бойцы ЦАХАЛа начали преследование, в результате чего подозреваемого удалось задержать.

Его отправили на допрос для дальнейшего расследования. Сообщений о пострадавших среди бойцов ЦАХАЛа не поступало.

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