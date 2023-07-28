



Попытка теракта в районе Хавара: комментарий ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о попытке теракта в районе Хавара.



"Некоторое время назад подозреваемый проник на два контрольно-пропускных пункта ЦАХАЛа на перекрестке Эйнабус. Солдаты, присутствовавшие на месте происшествия, открыли огонь по машине", - сказано в сообщении.



Бойцы ЦАХАЛа начали преследование, в результате чего подозреваемого удалось задержать.



Его отправили на допрос для дальнейшего расследования. Сообщений о пострадавших среди бойцов ЦАХАЛа не поступало.