



Состояние офицера тяжело раненного в Городе Давида начало улучшаться



Израильские СМИ сообщают об улучшении состояния офицера-десантника, 22-летнего Надава, который был тяжело ранен во время теракта в Городе Давида. Офицер открыл глаза и покачал головой, отвечая на вопросы своей семьи. Однако его состояние все еще остается сложным и опасным.



Надав находился под наркозом и на искусственной вентиляции легких в течение трех недель, с момента нападения, в ходе которого он нейтрализовал террориста.

Его семья и представители ЦАХАЛа находились у постели офицера на протяжении всех дней после нападения. Его дедушка сказал, что его состояние все еще сложное. "Мы молимся, чтобы он продолжил улучшаться. Мы очень благодарны за теплые объятия всех людей, за многочисленные молитвы, возносимые всеми, благодарны врачам Шаарей Цедек. Мы ожидаем и желаем в скором времени услышать хорошие новости и уверены, что Бог поможет."



В последние недели его семья создала веб-сайт с "банком" добрых дел для его лечения - где серферы могут указать доброе дело, которое они сделали или собираются сделать, и вдохновить других.