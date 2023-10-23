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СМИ: ХАМАС согласен освободить около 50 заложников, но есть нюанс
23.10.2023 17:10 Алина Груднева

СМИ: ХАМАС согласен освободить около 50 заложников, но есть нюанс

Террористическая организация ХАМАС может освободить около 50 заложников.

Об этом в комментарии газете New York Times сказал высокопоставленный израильский военный источник на условиях анонимности.

По его словам, вопрос освобождения заложников активно обсуждается в ходе переговоров между США и Катаром.

На их основании, ХАМАС может освободить около 50 заложников, имеющих двойное гражданство. Как ни странно, речь, судя по всему, идет именно об иностранцах.
 

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