СМИ: главари ХАМАСа провели тайную встречу в Турции
Главари террористической организации ХАМАС провели тайную встречу в Турции.
Об этом сообщает "Кан" со ссылкой на источники.
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Уточнятся, что на встрече присутствовали заместитель главы политбюро ХАМАСа Салеха аль-Арури, экс-главарь Халед Машаль и нескольких других высокопоставленных представителей террористической организации.
Стороны обсуждали дальнейшие действия против Израиля.