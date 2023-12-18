



СМИ: главари ХАМАСа провели тайную встречу в Турции

Главари террористической организации ХАМАС провели тайную встречу в Турции.



Об этом сообщает "Кан" со ссылкой на источники.



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Уточнятся, что на встрече присутствовали заместитель главы политбюро ХАМАСа Салеха аль-Арури, экс-главарь Халед Машаль и нескольких других высокопоставленных представителей террористической организации.



Стороны обсуждали дальнейшие действия против Израиля.