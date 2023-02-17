



Смертоносный теракт в Иерусалиме: выписаны студенты ешивы

В пятницу, 17 февраля, стало известно о том, что пострадавшие в ходе автомобильного теракта в районе Рамот в Иерусалиме студенты ешивы выписаны из больницы.



Об этом сообщает Ynet.



Два 20-летних молодых человека неделю назад получили ранения средней степени тяжести в результате наезда автомобиля, из-за которого погибли три человека, двое из которых - мальчики в возрасте 6 и 8 лет.



Сегодня стало известно, что после прохождения лечения студентов отпустили домой из медицинского центра "Шаарей Цедек". В больнице сказали, что они находятся в хорошем состоянии. Теперь им предстоит реабилитация и медицинские наблюдения.