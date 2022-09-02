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"Случайный" взрыв в квартире террориста в Газе: погиб ребенок
02.09.2022 09:47 Евгения Маркова

"Случайный" взрыв в квартире террориста в Газе: погиб ребенок

Согласно сообщениям палестинских СМИ, взрыв произошел в квартире прямо за  начальной школой имени Мустафы Хафеза, находящейся в ведении БАПОР. Здание, разрушенное взрывом, расположено всего в двух шагах от Медицинского центра Насера, самой большой  больницы Газы.

Палестинские источники первоначально  сообщили  о смерти 9-летней Миры аль-Аттал и ее родственника, которому принадлежала квартира, Нидала аль-Аттала. Последний оказался  членом палестинской террористической группы "Исламский джихад". В результате взрыва ранения получили еще шесть человек.
 



Информационное агентство Shehab, связанное с ХАМАС,  объяснило  смерть "случайным взрывом". В заявлении "Министерства внутренних дел" террористической организации, говорится, что по факту взрыва начато расследование.

Официальный представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт заявил, что Израиль не причастен к случившемуся и вероятна причина взрыва - "боеприпасы, хранившиеся в небезопасном месте в доме члена палестинской террористической группы, которые взорвались и убили маленького ребенка".

Этот инцидент вновь продемонстрировал пренебрежение базирующимися в Газе террористическими группировками к жизни гражданского населения и международному праву. Кроме того последний взрыв в Хан-Юнисе является особенно вопиющим из-за близости взрыва к больнице и учебному заведению, находящимся в ведении ООН, — оба из которых имеют право на защиту в соответствии с обычным международным правом.

ХАМАС, "Палестинский исламский джихад" (PIJ) и другие террористические организации  используют жилые дома, гостиницы, больницы и  школы БАПОР  в качестве стартовых площадок для нападений на Израиль. Это равносильно двойному военному преступлению: преднамеренный ракетный обстрел Израиля и использование жителей Газы в качестве живого щита.

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