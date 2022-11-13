



"Склады ЦАХАЛа грабят каждую неделю - нам просто не говорят об этом"

Генерал Ицхак Бирк, бывший уполномоченный по делам солдат, в интервью радио Ynet обвинил ЦАХАЛ в бездействии в отношении феномена краж боеприпасов и оружия.



Бирк, выступая на фоне публикации об огромной краже с базы ЦАХАЛа на Голанах заявил: "Это - одно из самых больших беззаконий в ЦАХАЛе. Они утверждают, что приняли меры, чтобы успокоить общественность."





"Я бы определил это как одно из самых больших беззаконий в ЦАХАЛе", - сказал Бирк, который склонен жестко критиковать верхушку армии. "Вряд ли проходит неделя без краж оружия и боеприпасов в ЦАХАЛе. Нам об этом не сообщают - или не знают, потому что не провели подсчет, или знают и не сообщают. Инциденты, о которых пишут СМИ, - это только те события, информация о которых просочились в прессу, и армия не контролировала ее попадание в СМИ. Армия не хочет публиковать некоторые из тех сообщений, которые все-таки поступают, чтобы не нанести серьезный ущерб. Кроме того, в результате сокращения срока службы мужчин в ЦАХАЛе не хватает солдат для охраны. Бюджеты охраны баз были урезаны".



На замечание о том, что в ЦАХАЛе создано специальное подразделение для охраны баз, Бирк сказал: "Да, они много чего утверждают, чтобы замять историю. Миллионы, которые они вложили, были в основном в вооружение, но бункерами пренебрегли. А армия превратилась в бункер боеприпасов терроризма и преступности. Уже во время боев в Дженине, когда наши солдаты входят туда, они сообщают о тысячах пуль и оружии ЦАХАЛа, стреляющем по ним".



"Сегодня в руках арабов и бедуинов более 300 000 единиц оружия. У них тонны боеприпасов, и в следующей войне они будут бегать по улицам - не только в смешанных городах, во всей стране - и стрелять везде. А мы к этому не готовы, мы даже не создали национальную гвардию, и мы фактически допустили это. Ни один генерал не заплатил за это своей должностью. Кабинет министров просто не обсуждает это".