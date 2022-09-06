



Силы ЦАХАЛа снесли дом террориста в Дженине

Войска ЦАХАЛа в ночь с понедельника на вторник разрушили дом террориста Раеда Хазема, который в апреле прошлого года устроил стрельбу на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, в результате которой были убиты три человека, подтвердил пресс-секретарь ЦАХАЛа.



Палестинские арабские СМИ сообщили, что войска ЦАХАЛа в большом количестве вошли в Дженин и окружили здание в городе, в котором проживал террорист. По имеющимся данным, по израильским солдатам был открыт огонь. В ходе перестрелки один из боевиков был убит.



Хазем был ликвидирован израильскими силами безопасности еще в апреле, через несколько часов после нападения. Террорист был обнаружен силами Шин Бет, когда он скрывался возле мечети в Яффо, и был ликвидирован в ходе перестрелки с Шин Бет и бойцами контртеррористического подразделения Ямам.



Генерал-майор Иегуда Фукс, глава Центрального командования АОИ, в начале мая подписал приказ о конфискации и сносе дома Хазема.