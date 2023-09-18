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Рейд в Иудее и Самарии: конфискованы средства для финансирования террористов
18.09.2023 10:30 Алина Груднева

Рейд в Иудее и Самарии: конфискованы средства для финансирования террористов

В ночь на 18 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

В ходе операции был арестован один разыскиваемый подозреваемый в причастности к террористической деятельности. Силы безопасности подверглись нападению, в ответ были применены средства для разгона беспорядков.

В одной из палестинских деревень было конфисковано более 10 000 шекелей, которые должны были использоваться для финансирования террористических организаций.

"Арестованный подозреваемый и конфискованные террористические средства были переданы силам безопасности для дальнейшего расследования. Потерь среди наших сил нет", - сказано в сообщении.

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