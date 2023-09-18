



Рейд в Иудее и Самарии: конфискованы средства для финансирования террористов

В ночь на 18 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



В ходе операции был арестован один разыскиваемый подозреваемый в причастности к террористической деятельности. Силы безопасности подверглись нападению, в ответ были применены средства для разгона беспорядков.



В одной из палестинских деревень было конфисковано более 10 000 шекелей, которые должны были использоваться для финансирования террористических организаций.



"Арестованный подозреваемый и конфискованные террористические средства были переданы силам безопасности для дальнейшего расследования. Потерь среди наших сил нет", - сказано в сообщении.