



Рейд ЦАХАЛа в лагере беженцев в Дженине: все подробности

Вечером, 19 сентября, ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели контртеррористическую операцию в лагере беженцев в Дженине.



Подробностями поделилась пресс-служба Армии обороны Израиля.



"Вооруженные боевики открыли огонь по силам ЦАХАЛа и МАГАВа во время контртеррористической операции в лагере беженцев. Войска ответили боевой стрельбой, зафиксированы попадания", - сказано в сообщении.



По данным ЦАХАЛа, в ходе операции был задействован беспилотник "Маоз". Он поразил ряд нападавших. Во время выхода войск из Дженина под армейским джипом взорвалось самодельное взрывное устройство.



"Во время спасательных операций боевики открыли огонь по силам безопасности, зафиксированы попадания в машины. О пострадавших среди солдат ЦАХАла не сообщалось. Параллельно в ходе действий ЦАХАЛа в районе города Тулькарм был задержан разыскиваемый подозреваемый. Он был передан силам безопасности для дальнейшего расследования", - добавили в ЦАХАЛе.