Рейд ЦАХАЛа в Дженине: дрон нанес удар

Вечером, 19 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев в Дженине.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Некоторое время назад беспилотник ЦАХАЛа "Маоз" нанес удар по лагерю беженцев в Дженине. Подробности будут представлены позже", - сказано в сообщении.



Ранее в ЦАХАЛе подтвердили информацию о том, что силы безопасности вошли в лагерь беженцев. В канцелярии премьер-министра сообщили, что глава правительства, находящийся в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, получает обновленную информацию об операции ЦАХАЛа в Дженине и о беспорядках на границе с Газой.



Палестинские источники отметили, что во время операции ЦАХАЛа пропало электричество. Рейд проводится на фоне вновь вспыхнувших беспорядков на границе. Палестинцы бросали взрывчатку, а также попытались прорваться через забор безопасности.



По данным минздрава ПА, в лагере беженцев погибли два палестинца, еще 12 получили ранения. По версии 12-го канала израильского ТВ, ранены трое террористов.

BREAKING: The occupying Israeli regime attacks the minaret of the Grand Mosque of the Jenin refugee camp with gunfire. pic.twitter.com/4AIchWl1FY