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Минздрав ПА: в Дженине двое погибших
19.09.2023 21:07 Алина Груднева

Минздрав ПА: в Дженине двое погибших

В ходе столкновений с ЦАХАЛом в лагере беженцев в Дженине погибли двое палестинцев.

По данным министерства здравоохранения ПА, еще 12 получили ранения. Тем временем, 12-й канал израильского ТВ сообщает, что ранены трое террористов.

Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили информацию о том, что дрон "Маоз" нанес удар по лагерю беженцев.

В канцелярии премьер-министра сообщили, что глава правительства, находящийся в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, получает обновленную информацию об операции ЦАХАЛа в Дженине и о беспорядках на границе с Газой.

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