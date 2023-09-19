



Минздрав ПА: в Дженине двое погибших

В ходе столкновений с ЦАХАЛом в лагере беженцев в Дженине погибли двое палестинцев.



По данным министерства здравоохранения ПА, еще 12 получили ранения. Тем временем, 12-й канал израильского ТВ сообщает, что ранены трое террористов.



Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили информацию о том, что дрон "Маоз" нанес удар по лагерю беженцев.



В канцелярии премьер-министра сообщили, что глава правительства, находящийся в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, получает обновленную информацию об операции ЦАХАЛа в Дженине и о беспорядках на границе с Газой.