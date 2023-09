Силы ЦАХАЛа вошли в Дженин

Вечером, 19 сентября, ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК вошли в Дженин.



Об этом сообщает пресс-службы Армии обороны Израиля.



"Первоначальный отчет. В настоящее время в лагере беженцев в Дженине действуют силы безопасности. Подробности будут представлены позже", - сказано в сообщении.



В свою очередь, палестинские источники утверждают, что в лагере беженцев пропало электричество.



Операция проводится на фоне возобновившихся на границе с Газой беспорядков. Палестинцы пытались прорвать забор безопасности, установили свой флаг в буферной зоне и бросали взрывчатку в израильских военных. Минздрав Газы, подконтрольный ХАМАСу, сообщил о четырех раненых.



💥🇵🇸Military reinforcements of the occupation army arrive in Jenin camp after the discovery of a special force in the camp. 🤬#FreePalestine #BDS pic.twitter.com/dzjvEIj5Tv