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Силы ЦАХАЛа вошли в Дженин
19.09.2023 19:59 Алина Груднева

Силы ЦАХАЛа вошли в Дженин

Вечером, 19 сентября, ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК вошли в Дженин.

Об этом сообщает пресс-службы Армии обороны Израиля.

"Первоначальный отчет. В настоящее время в лагере беженцев в Дженине действуют силы безопасности. Подробности будут представлены позже", - сказано в сообщении.

В свою очередь, палестинские источники утверждают, что в лагере беженцев пропало электричество.

Операция проводится на фоне возобновившихся на границе с Газой беспорядков. Палестинцы пытались прорвать забор безопасности, установили свой флаг в буферной зоне и бросали взрывчатку в израильских военных. Минздрав Газы, подконтрольный ХАМАСу, сообщил о четырех раненых.

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