Региональный совет Эшколь опубликовал имена 47 погибших
Региональный совет Эшколь шокирован и испытывает боль в связи с убийством жителей в результате кровавой террористической атаки
Имена убитых, чьи имена разрешено опубликовать на данном этапе, переданы их семьям:
Реим:
Двир Карп
Амит Габай
Юваль Габай
Ассаф Фабер
Варда Хармати
Холит:
Шломи Матиас
Шахар Матиас
Меир Эльхарар
Лиз Альхарар
Лили Кайсман
Ролан Султан
Ронит Султан
Моше Ридлер
Петро Боско
Техила Катаби
Хаим Кацман
Кисуфим:
Том Годо
Джина Смиатиц
Офер Рон
Миноха Холати
Саар Марголис
С покойным Заком
Итай Зак
Саги Зак
Нир Ицхак
Офек Арци
Ярон Шахар
Суфа:
Идо Хувра
Бернард Коэн
Офир Эрез
Шломит:
Реувен Шишпортиш
Авиад Коэн
Керем-Шалом:
Амихай Витцен
Ядидия Разиэль
Мивтахим:
Дан Асулин
Хен Бен Ави
Дор Нахум
Таль Маман
Йеша:
Гиль Авиталь
Лиор Бен Яаков
Итай Нахмиас
Эйн Ха Бесер:
Иегуда Кадер
Маген:
Покойный Ави Флейшер
Сде Ницан:
Дуди Турджеман
Йевуль:
Ави Зидон
Эхуд:
Руди Скрисавский
Беэри:
Ади Даган
Талмей Йосеф:
Став Кимхи