



Региональный совет Эшколь опубликовал имена 47 погибших



Региональный совет Эшколь шокирован и испытывает боль в связи с убийством жителей в результате кровавой террористической атаки



Имена убитых, чьи имена разрешено опубликовать на данном этапе, переданы их семьям:





Реим:



Двир Карп

Амит Габай

Юваль Габай

Ассаф Фабер

Варда Хармати



Холит:



Шломи Матиас

Шахар Матиас

Меир Эльхарар

Лиз Альхарар

Лили Кайсман

Ролан Султан

Ронит Султан

Моше Ридлер

Петро Боско

Техила Катаби

Хаим Кацман



Кисуфим:



Том Годо

Джина Смиатиц

Офер Рон

Миноха Холати

Саар Марголис

С покойным Заком

Итай Зак

Саги Зак

Нир Ицхак

Офек Арци

Ярон Шахар



Суфа:



Идо Хувра

Бернард Коэн

Офир Эрез



Шломит:



Реувен Шишпортиш

Авиад Коэн



Керем-Шалом:



Амихай Витцен

Ядидия Разиэль



Мивтахим:



Дан Асулин

Хен Бен Ави

Дор Нахум

Таль Маман



Йеша:



Гиль Авиталь

Лиор Бен Яаков

Итай Нахмиас



Эйн Ха Бесер:



Иегуда Кадер



Маген:



Покойный Ави Флейшер



Сде Ницан:



Дуди Турджеман



Йевуль:



Ави Зидон



Эхуд:



Руди Скрисавский



Беэри:



Ади Даган



Талмей Йосеф:



Став Кимхи