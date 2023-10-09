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Региональный совет Эшколь опубликовал имена 47 погибших
09.10.2023 17:21 Аркадий Бочаровский

Региональный совет Эшколь опубликовал имена 47 погибших


Региональный совет Эшколь шокирован и испытывает боль в связи с убийством жителей в результате кровавой террористической атаки

Имена убитых, чьи имена разрешено опубликовать на данном этапе, переданы их семьям:


Реим:

Двир Карп
Амит Габай
Юваль Габай
Ассаф Фабер
Варда Хармати

Холит: 

Шломи Матиас
Шахар Матиас
Меир Эльхарар
Лиз Альхарар
Лили Кайсман
Ролан Султан
Ронит Султан
Моше Ридлер
Петро Боско
Техила Катаби
Хаим Кацман

Кисуфим:

Том Годо
Джина Смиатиц
Офер Рон
Миноха Холати
Саар Марголис
С покойным Заком
Итай Зак
Саги Зак
Нир Ицхак
Офек Арци
Ярон Шахар

Суфа:

Идо Хувра
Бернард Коэн
Офир Эрез

Шломит:

Реувен Шишпортиш
Авиад Коэн

Керем-Шалом:

Амихай Витцен
Ядидия Разиэль

Мивтахим:

Дан Асулин
Хен Бен Ави
Дор Нахум
Таль Маман 

Йеша:

Гиль Авиталь
Лиор Бен Яаков
Итай Нахмиас

Эйн Ха Бесер:

Иегуда Кадер

Маген:

Покойный Ави Флейшер

Сде Ницан:

Дуди Турджеман

Йевуль:

Ави Зидон

Эхуд:

Руди Скрисавский

Беэри:

Ади Даган

Талмей Йосеф:

Став Кимхи

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