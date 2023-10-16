



Ракеты убили его племянницу, но офицер полиции все равно принял бой

Майор Р., офицер бедуинской полиции и житель Макхула, столкнулся с боевыми действиями всего через несколько минут после того, как потерял шестерых членов своей семьи и друзей в результате ракетного обстрела их общины.



"В то роковое субботнее утро я проснулся от нескольких взрывов рядом с моим домом в Негеве и понял, что мы находимся в самом разгаре войны", - рассказывает офицер. "Несмотря на то, что у меня был выходной день, я сразу же связался с командиром и потребовал явиться на станцию, так как поступило сообщение о приближении террористов."



"Выйдя из дома, я стал свидетелем очередного ракетного обстрела, в результате которого трагически погибли моя племянница и ее бабушка. Мгновением позже мне позвонили и сообщили о еще одном ракетном обстреле, унесшем жизни еще четырех моих знакомых. Наши семьи были разрушены".



"По прибытии я увидел многочисленных раненых, что явно свидетельствовало о присутствии террористов в Сдероте, хотя степень опасности была еще неизвестна", - вспоминает он далее. "Мы делали все возможное для оказания помощи раненым, и многих из них я лично направлял в Беэр-Шеву. Когда я получил сообщение о тяжелораненом сослуживце, то поспешил оказать ему медицинскую помощь, так как я тоже медик".



Затем майор Р. покинул Сдерот и направился в кибуц Реим.



"При подъезде к Реиму мы столкнулись с террористами, которые захватили пусковую установку РПГ", - рассказал он. "На въезде я встретил двух сослуживцев из резервного подразделения. Не раздумывая, я открыл огонь, вошел в здание и стал переходить из комнаты в комнату. Меня сопровождали солдаты из военной разведки Негева".



Внутри кибуца офицеры столкнулись с террористом, забаррикадировавшимся в одном из домов. Бой продолжался несколько часов.



"Я занял позицию у окна, а другой офицер бросил две гранаты", - отметил майор Р. "Мы прижались к стене, чтобы укрыться от взрыва. В какой-то момент я выскочил на открытое пространство без каски и бронежилета, представляя собой легкую мишень. Они бросили гранату, и мне некуда было спрятаться. Чудом удалось уйти невредимым. Мы перегруппировались и открыли огонь по дому. У меня оставалось всего два патрона, которые я быстро израсходовал. В ходе интенсивной перестрелки мне удалось раздобыть дополнительные боеприпасы".



"Бой продолжался несколько часов, Когда прибыли войска регулярной армии, они взяли на себя управление, и я, наконец, смог отступить", - утверждает майор Р.