



Проваливай в Газу! В сети возмущены постом директора школы в Тель-Авиве

Яэль Аялон, директор средней школы в Тель-Авиве, опубликовала в Facebook пост с изображением флагов ООП и надписью: "Нация, которая завоевывает другую нацию, никогда не будет свободной".



"Проваливай в Газу, дура", - написал один из серферов. Другой серфер написал министру просвещения: "Пожалуйста, разберитесь с этим ужасающим явлением". "Стыдно, что это директор моей школы", - написал один из пользователей, другие написали: "Вижу и не верю" и "Позор государству Израиль".



После бури, которую вызвало это сообщение, Аялон удалила его и написала: "За последние полчаса я получила сотни резких комментариев после сообщения, в котором я упомянул о том, что в Газе также есть дети, женщины и старики. Те, кто знает меня, знают, что я занята 24 часа в сутки 7 дней в неделю, заботясь об учениках и более того, помогая пострадавшим в секторе Газа и нашим героическим солдатам. Я присутствовала на трех похоронах. К сожалению, их, наверное, будет больше. Мое сердце разбито. Как и у всех остальных. Но даже в такое тяжелое время я стараюсь помнить, что есть жестокий враг, наказание которому - смерть. И есть жертвы, которые не совершали преступления. Сейчас я удаляю этот пост по той причине, что он многих обидел. Я хочу передать привет моим друзьям из арабского сектора. Надеюсь на лучшие дни".