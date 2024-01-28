



Провал плана Атлантис: 80% тоннелей ХАМАСа остались нетронутыми

Подавляющее большинство туннелей ХАМАС в секторе Газа остаются нетронутыми, а попытки затопить их или повредить морской водой пока не принесли плодов. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal, которая также описывает новые подробности о плане Атлантис по затоплению туннелей.



По данным издания, израильские и американские официальные лица считают, что 80% системы туннелей ХАМАС остается нетронутой.



Газета утверждает, что уничтожение тоннелей, длина которых составляет не менее 450 км - около половины системы метро в Нью-Йорке - лишит ХАМАС мест относительно безопасного хранения оружия и боеприпасов, укрытия для своих людей и командно-контрольных центров, а также возможности передвигаться по территории анклава, не подвергаясь израильскому обстрелу.



Израиль пробовал разные методы борьбы с тоннелями: заливал их водой из Средиземного моря, уничтожал с помощью авиаударов и взрывов, обыскивал с помощью собак и роботов, разрушал входы в туннели и устраивал рейды с участием опытных бойцов.



Израильские и американские представители затруднились оценить степень разрушения тоннелей, в том числе и потому, что неясно, какова их общая длина. По оценкам, от 20 до 40 процентов туннелей были повреждены или приведены в негодность, многие из них находятся на севере Газы.



Осуществление плана Атлантис началась в конце прошлого года, когда Израиль начал устанавливать насосы в северной части сектора Газа.



В отчете сообщается, что в начале этого месяца Израиль установил как минимум один насос в Хан-Юнисе, чтобы нанести ущерб сети туннелей. Американский чиновник, который узнал об этом, сказал, что в первых насосах в Газе использовалась вода из Средиземного моря, а в новом насосе - вода из Израиля.



В некоторых случаях стены и другие барьеры останавливали или перекрывали поток воды. Морская вода вызвала коррозию в некоторых туннелях, но, по словам американских чиновников, этот план оказался не таким эффективным, как ожидали в Израиле.



Израильский представитель сообщил газете, что некоторые из похищенных содержатся в центре управления в туннеле под Хан-Юнисом. По словам высокопоставленного сотрудника службы безопасности, там же скрывается лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар. Источник сказал, что подход армии сосредоточен на зачистке "перекрестков" внутри туннелей, где скрываются высокопоставленные чиновники ХАМАС и его люди, а не на уничтожении всей системы. "Это очень сложная задача. Она выполняется медленно, осторожно. Это городская зона боевых действий, с которой до сих пор никто в мире не сталкивался", - сказал он.

