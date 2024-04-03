



Протестующие у офиса UNRWA в Иерусалиме: 'Вы убили и похитили наших детей'

Протестующие, некоторые из которых были одеты как террористы ХАМАСа, заблокировали входы в офисы организации в Иерусалиме в знак протеста против причастности ее сотрудников к массовому убийству 7 октября.



В среду входы в офисы UNRWA в Иерусалиме были заблокированы членами семей заложников, семьями погибших и десятками активистов движения Tzav 9, которое ведет борьбу против этой организации.



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Кроме того, активисты пригнали пикап, похожий на тот, который использовали террористы ХАМАСа 7 октября. Активисты, одетые как террористы, встали в кузов пикапа, чтобы символизировать причастность сотрудников UNRWA к теракту, о чем неоднократно заявлял пресс-секретарь ЦАХАЛа.



Семьи заложников и близкие погибших скандировали: "Вы убили и похитили наших детей. Ваша организация принимала активное участие в этой бойне, и даже сейчас вы знаете, где находятся заложники, и отказываетесь помочь вернуть их".



Реут Бен Хаим, основатель Tzav 9, заявил: "Деятельность этой террористической организации в Иерусалиме должна быть прекращена. Под видом помощи беженцам они воспитывают следующее поколение террористов, следующее поколение террора, и мы будем пресекать деятельность этой организации до тех пор, пока израильское правительство не выдворит их из Иерусалима".

