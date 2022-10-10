



Продолжается поиск террориста, убившего солдата на КПП: подробности

Розыск подозреваемого в стрельбе, который в субботу застрелил сотрудника пограничной полиции на контрольно-пропускном пункте в Восточном Иерусалиме, все еще продолжается в понедельник.



Сержант, 18-летняя Ноа Лазар, член батальона военной полиции Эрез, была застрелена поздно вечером в субботу вместе с гражданским охранником, когда боевик открыл огонь на контрольно-пропускном пункте возле лагеря беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме. Охранник был госпитализирован в тяжелом состоянии. Лазар срочно доставили в больницу, но вскоре она скончалась от ран.



Израильские СМИ пишут, что предполагаемый преступник, расстрелявший в упор охрану на КПП - Удай Тамими, 22-летний жителб лагеря беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме.



Предварительное расследование инцидента показало, что боевик выпустил восемь пуль в упор в сторону группы солдат на блокпосту, при этом ни одному из находившихся на месте сотрудников не удалось открыть ответный огонь.



Нападение произошло как раз в тот момент, когда солдаты менялись сменами, что считается тактически слабым местом на любом блокпосту и требует усиленных мер безопасности.



Ожидается, что инцидент приведет к увольнению некоторых командиров, находившихся на месте происшествия, пишут СМИ.



Полиция заявила, что большое количество полиции, военнослужащих и агентов службы безопасности ШАБАК искали Тамими, который после убийства, похоже, скрылся в лагере беженцев Шуафат.



Четыре человека, подозреваемых в пособничестве стрельбе, были арестованы в ночь с субботы на воскресенье, они останутя под стражей как минимум до 16 октября, пока продолжается расследование, говорится в заявлении полиции в воскресенье.



По сообщениям СМИ, мать, отец и брат подозреваемого также задержаны. Водитель и трое других пассажиров автомобиля отрицали, что им известно о намерениях Тамими.



Доступ к лагерю беженцев Шуафат и другим районам Восточного Иерусалима был сильно ограничен из-за облавы. Силы безопасности, которые вошли в Шуафат в воскресенье, столкнулись с десятками палестинцев, которые бросали камни и коктейли молотова в солдат.



Полиция сообщила, что для сканирования многолюдного района Восточного Иерусалима с воздуха использовался вертолет. Для поддержки поисков также были задействованы подразделения спецназа. Для разгона толпы были задействованы спецсредства.



"Лагерь беженцев полностью окружен… Это может занять часы, дни, но мы его поймаем", — заявил в воскресенье министр общественной безопасности Омер Бар-Лев в эфире общественной телерадиокомпании "Кан".



"Это не первый раз, когда мы видим террористов, прибывающих из Восточного Иерусалима. Это очень сложная ситуация", - добавил министр.



Бар-Лев также заявил, что Израиль "делает максимум, чтобы избежать военной кампании в Иудее и Самарии", но отметил, что недавняя вспышка может заставить Израиль предпринять более решительные действия.



"Мы приближаемся к военной операции. Мы еще не начали ее. Нам нужно продолжить изучение ситуации и принять соответствующие решения", — сказал Бар-Лев.

