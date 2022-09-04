



Предотвращен теракт в Гуш-Эционе

Террорист с зажигательной бомбой был задержан в субботу вечером, когда приближался к кибуцу Мигдаль-Оз.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Глава регионального совета Гуш-Эцион Шломо Нееман заявил: "Террористическая атака была предотвращена, так как камеры видеонаблюдения зафиксировали молодого вооруженного арабского террориста, который был задержан патрулем службы безопасности. Я хочу поблагодарить сотрудников службы безопасности кибуца за их бдительность в предотвращении нападения".



Как отметил Нееман, это не первая попытка задержанного совершить атаку.



"Нам стало известно, что это не первый раз, когда этого человека задерживают за попытку теракта. Тот факт, что он не находится за решеткой, свидетельствует об отсутствии сдерживания, наказания и справедливости", - подчеркнул он.