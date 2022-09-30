



Посол ПА обвинил Израиль в "самых массовых убийствах" со времен Второй мировой

Посол ПА Ибрагим Храиши выступил в Совете ООН по правам человека и обрушился с критикой на Израиль.



В своем выступлении палестинский посол обвинил Израиль в совершении "самых ужасных преступлений и массовых убийств" со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Израиль совершил самые ужасные преступления и массовые убийства против человечества со времен Второй мировой войны. Израиль является главной нацией ответственной за международно-правовой хаос, поддерживаемый позициями ряда стран во главе с Америкой", - заявил Храиши, обвинив администрацию Байдена в "слепой предвзятости" по отношению к Израилю.



По словам палестинского посла, ООН должна работать над сдерживанием "израильской агрессии" и привлечением Израиля к ответственности за нарушения им международного права.