



Посол: Израиль атакует Газу так, чтобы заложники выжили

Армия обороны Израиля в ходе операции атакует Газу таким образом, чтобы захваченные ХАМАСом заложники выжили.



Такое заявление в интервью информагентству "РИА Новости" сделал израильский посол в России Александр Бен Цви.



"Да, у нас есть дилемма - как это провести, потому что наша главная задача, чтобы ХАМАС перестал существовать. Чтобы больше не было угрозы нашей территории со стороны ХАМАС. Как это сделать, принимая во внимание жизнь заложников? Мы будем планировать это таким образом, чтобы сохранить им жизнь", - сказал Бен Цви.



Израильский дипломат в России напомнил, что среди заложников, удерживаемых ХАМАСом, есть как израильтяне, так и граждане других стран.

