



Посланница ООН "в ужасе" от "коллективного наказания" жителей Газы

Посланница ООН по вопросу сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен призвала членов Совета Безопасности поставить себя на место израильских заложников, удерживаемых террористами, и их семей, но в то же время посетовала на операцию ЦАХАЛа в Газе.



"Прошло 156 дней с момента похищения их близких, и среди заложников не менее 16 женщин", - сказала она, представляя свой доклад об изнасилованиях 7 октября.



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Паттен повторила, что ничто не может оправдать жестокость со стороны террористов в "черную субботу".



"С другой стороны, ничто не может оправдать коллективное наказание жителей Газы, в результате которого десятки тысяч палестинцев были убиты и ранены. Я также должна заявить, что я в ужасе от несправедливости в отношении женщин и детей, убитых в Газе бесчисленными бомбами и артиллерийскими обстрелами", - добавила она.

