



Попытка атаки на бойцов ЦАХАЛа: стало известно о состоянии раненого палестинца

Палестинец, пытавшийся атаковать солдат ЦАХАЛа недалеко от Бейт-Лехем, якобы находится в тяжелом состоянии.



Об этом сообщает министерство здравоохранения Палестинской автономии, подконтрольное ХАМАСу.



По данным ведомства, палестинец с огнестрельным ранением таза и осколками в груди и животе доставлен в больницу.



Как сообщалось ранее, подозреваемый пытался напасть на солдат, которые в ответ открыли огонь, ранив его в ногу. Официального комментарии от Армии обороны Израиля пока что нет.