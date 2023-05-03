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Попытка атаки на бойцов ЦАХАЛа: стало известно о состоянии раненого палестинца
03.05.2023 16:58 Алина Груднева

Попытка атаки на бойцов ЦАХАЛа: стало известно о состоянии раненого палестинца

Палестинец, пытавшийся атаковать солдат ЦАХАЛа недалеко от Бейт-Лехем, якобы находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает министерство здравоохранения Палестинской автономии, подконтрольное ХАМАСу.

По данным ведомства, палестинец с огнестрельным ранением таза и осколками в груди и животе доставлен в больницу.

Как сообщалось ранее, подозреваемый пытался напасть на солдат, которые в ответ открыли огонь, ранив его в ногу. Официального комментарии от Армии обороны Израиля пока что нет.

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