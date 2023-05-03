Сорвана попытка атаки на бойцов ЦАХАЛа недалеко от Бейт-Лехем
Днем, 3 апреля, палестинец пытался атаковать бойцов ЦАХАЛа недалеко от Бейт-Лехем.
Об этом сообщают арабские СМИ.
Уточняется, что подозреваемый был нейтрализован. "Спасатели без границ" сообщают, что он вышел из машины по приказу ЦАХАЛа, после чего попытался атаковать военнослужащих.
Солдаты открыли огонь, ранив палестинца в ногу. Никто из израильских бойцовы не пострадал.
Армия обороны Израиля пока что не прокомментировала инцидент. Позже минздрав ПА сообщил, будто раненый палестинец находится в тяжелом состоянии в больнице, куда его госпитализировали с огнестрельным ранением таза и осколками в груди и животе.
📷 #عاجل: شاهد قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني عند مفترق الخضر جنوب بيت لحم بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس pic.twitter.com/9uG6QOUDbG— بوابة الهدف (@hadafps) May 3, 2023