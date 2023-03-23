



Полиция Иерусалима готовится к поддержанию мира в первую пятницу Рамадана

Полиция готовится обеспечить безопасность десятков тысяч мусульманских верующих, которые прибудут в Иерусалим на первую пятничную молитву месяца Рамадан.



Полиция объявила в четверг, что в пятницу в Иерусалим будет направлено подкрепление из более чем 2300 полицейских и сотрудников пограничной полиции для поддержания мира, наряду с сотнями полицейских, которые обычно работают в городе.



Увеличенные силы будут действовать на переходах вокруг Иерусалима, в Восточном Иерусалиме и в Старом городе.



"Полиция Израиля будет продолжать действовать, чтобы позволить многочисленным верующим безопасно посетить святые места. Мы призываем общественность уважать праздник и других людей, праздновать, молиться и соблюдать праздник в соответствии с законом и подчиняться указаниям сотрудников полиции", - заявили в полиции.



Сообщается, что дороги в Старом городе перекроют примерно с 6:00 до 16:30.



