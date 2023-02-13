



Полиция: боец МАГАВ ранен и террористом, и дружественным огнем

Полиция Израиля предоставила новые подробности сегодняшнего нападения 13-летнего палестинца на бойца МАГАВ на КПП "Шуафат".



Об этом говорится в заявлении пресс-службы.



"Сегодня вечером во время плановой проверки автобуса, проведенной бойцом МАГАВ и штатским охранником, террорист неожиданно выхватил нож и нанес бойцу ножевое ранение. В ответ охранник открыл огонь по террористу, по-видимому, попав в том числе и в офицера. Террорист задержан, а боец смертельно ранен", - сказано в сообщении.



Уточняется, что на место нападения прибыли крупные силы полиции и представители МАГАВ. Пропускной пункт был перекрыт для движения транспорта.



Между тем, состоялась оценка ситуации в сфере безопасности. При установлении личности арестованного террориста стало известно, что им является 13-летний житель лагеря беженцев.

פיגוע דקירה במעבר מחנה הפליטים שועפאט



הערב במהלך בידוק שגרתי באוטובוס שביצעו במעבר לוחם מג״ב ומאבטח אזרחי, מחבל שלף לפתע סכין ודקר את הלוחם. בתגובה, המאבטח האזרחי ביצע ירי לעבר המחבל, ירי שככל הנראה פגע גם בלוחם. המחבל נעצר, והלוחם נפצע באורח אנוש. pic.twitter.com/wkSpAj12Gq — משטרת ישראל (@IL_police) February 13, 2023