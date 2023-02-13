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Полиция: боец МАГАВ ранен и террористом, и дружественным огнем | Фото: Полиция Израиля
13.02.2023 19:43 Алина Груднева

Полиция: боец МАГАВ ранен и террористом, и дружественным огнем

Полиция Израиля предоставила новые подробности сегодняшнего нападения 13-летнего палестинца на бойца МАГАВ на КПП "Шуафат".

Об этом говорится в заявлении пресс-службы.

"Сегодня вечером во время плановой проверки автобуса, проведенной бойцом МАГАВ и штатским охранником, террорист неожиданно выхватил нож и нанес бойцу ножевое ранение. В ответ охранник открыл огонь по террористу, по-видимому, попав в том числе и в офицера. Террорист задержан, а боец смертельно ранен", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на место нападения прибыли крупные силы полиции и представители МАГАВ. Пропускной пункт был перекрыт для движения транспорта.

Между тем, состоялась оценка ситуации в сфере безопасности. При установлении личности арестованного террориста стало известно, что им является 13-летний житель лагеря беженцев.


Что примечательно, незадолго до этого, днем, в Старом Городе было совершено еще одно нападение. 14-летний палестинец напал с ножом на 17-летнего подростка.

Представитель ХАМАС назвал сегодняшние атаки в Израиле "героической операцией" и реакцией на утверждение израильским правительством урегулирования девяти поселений в Иудее и Самарии.

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