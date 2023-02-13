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ХАМАС ликует из-за терактов в Иерусалиме
13.02.2023 19:58 Алина Груднева

ХАМАС ликует из-за терактов в Иерусалиме

Террористическая организация ХАМАС приветствовала сегодняшние теракты в Иерусалиме.

Ее представитель назвал нападения "героической операцией".

По его словам, атаки являются реакцией на утверждение израильским правительством урегулирования девяти поселений в Иудее и Самарии.

"Наша молодежь мужественно и жестоко справится с агрессией оккупации и фашизмом экстремистского правительства", — сказал представитель
ХАМАСа.

Напомним, что 13-летний палестинец во время проверки бойцами МАГАВ на КПП "Шуафат" достал нож и нанес удар. Охранник открыл по нему огонь, в результате чего террорист был нейтрализован и задержан.

Незадолго до этого, днем, 13 февраля, 14-летний террорист с ножом совершил нападение в Старом городе Иерусалима, в результате чего пострадал 17-летний подросток. 
 

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