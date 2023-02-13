



ХАМАС ликует из-за терактов в Иерусалиме

Террористическая организация ХАМАС приветствовала сегодняшние теракты в Иерусалиме.



Ее представитель назвал нападения "героической операцией".



По его словам, атаки являются реакцией на утверждение израильским правительством урегулирования девяти поселений в Иудее и Самарии.



"Наша молодежь мужественно и жестоко справится с агрессией оккупации и фашизмом экстремистского правительства", — сказал представитель

ХАМАСа.



Напомним, что 13-летний палестинец во время проверки бойцами МАГАВ на КПП "Шуафат" достал нож и нанес удар. Охранник открыл по нему огонь, в результате чего террорист был нейтрализован и задержан.



Незадолго до этого, днем, 13 февраля, 14-летний террорист с ножом совершил нападение в Старом городе Иерусалима, в результате чего пострадал 17-летний подросток.

