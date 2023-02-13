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14-летний террорист атаковал в Старом Городе Иерусалима
13.02.2023 17:00 Аркадий Бочаровский

14-летний террорист атаковал в Старом Городе Иерусалима


В Старом городе Иерусалима в результате нападения с применением ножа был легко ранен 17-летний подросток. 

Прибывшая на место происшествия команда MADA оказала ему медицинскую помощь и эвакуировала его в больницу "Хадасса Эйн Керем". 

Террорист - 14-летний подросток, житель Шуафата в Восточном Иерусалиме. После совершения теракта он скрылся с места происшествия, и после поисков полицейские обнаружили его на Храмовой горе. 

Комендант округа Дорон Турджеман прибыл в этот район и в данный момент вместе с командирами оценивает ситуацию.

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