



Теракт на КПП "Шуафат": один раненый

Вечером, 13 февраля, на КПП "Шуафат" была совершена попытка теракта.



Палестинец с ножом напал на двух бойцов МАГАВа, когда у него проверяли документы.



Террорист нейтрализован. Один из бойцов МАГАВ получил тяжелые ранения. Его госпитализировали в больницу "Хадасса Эйн Керем". По словам "Спасателей без границ", террориста застрелили на месте. Начато расследование.

פיגוע שני תוך שעתיים: פצוע בינוני-קשה מדקירה במחסום שועפאט, המחבל נוטרל | לידיעה המלאה >>> https://t.co/HqAdclHkhz@SuleimanMas1 @ela1949 — כאן חדשות (@kann_news) February 13, 2023

Как позже сообщили в полиции, нападение произошло в то время, когда бойцы МАГАВ зашли в автобус, чтобы проверить документы у пассажиров. 13-летний палестинец вытащил нож и попытался атаковать. Увидев это, один из офицеров выстрелил в террориста. Подозреваемого задержали.Каким именно образом один из сотрудников МАГАВ получил ранение, устанавливается. СМИ со ссылкой на службы экстренного реагирования сообщают, что он мог быть ранен в результате выстрела сослуживца.