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Теракт на КПП "Шуафат": один раненый
13.02.2023 19:03 Алина Груднева

Теракт на КПП "Шуафат": один раненый

Вечером, 13 февраля, на КПП "Шуафат" была совершена попытка теракта.

Палестинец с ножом напал на двух бойцов МАГАВа, когда у него проверяли документы.

Террорист нейтрализован. Один из бойцов МАГАВ получил тяжелые ранения. Его госпитализировали в больницу "Хадасса Эйн Керем". По словам "Спасателей без границ", террориста застрелили на месте. Начато расследование.


Как позже сообщили в полиции, нападение произошло в то время, когда бойцы МАГАВ зашли в автобус, чтобы проверить документы у пассажиров. 13-летний палестинец вытащил нож и попытался атаковать. Увидев это, один из офицеров выстрелил в террориста. Подозреваемого задержали.

Каким именно образом один из сотрудников МАГАВ получил ранение, устанавливается. СМИ со ссылкой на службы экстренного реагирования сообщают, что он мог быть ранен в результате выстрела сослуживца.

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