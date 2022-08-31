



Похож на скелет: палестинский заключенный прекратит голодовку

Палестинский заключенный Халил Аваде прекратит голодовку.

Об этом сообщили арабские СМИ со ссылкой на его представителей.

Они отмечают, что заключенный прекратит шестимесячную голодовку после достижения соглашения с израильскими властями об освобождении его из-под административного ареста.

Ему в письменной форме согласились предоставить полное освобождение 2 октября.

High Court rejects Palestinian detainee’s appeal, urges him to end hunger strike https://t.co/FmA1dy5roD — The Times of Israel (@TimesofIsrael) August 31, 2022

Ранее появилось фото 40-летнего Аваде, на котором он похож на скелет, обтянутый костями.