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Похож на скелет: палестинский заключенный прекратит голодовку
31.08.2022 20:48 Алина Груднева

Похож на скелет: палестинский заключенный прекратит голодовку

Палестинский заключенный Халил Аваде прекратит голодовку.

 
Об этом сообщили арабские СМИ со ссылкой на его представителей.
 
Они отмечают, что заключенный прекратит шестимесячную голодовку после достижения соглашения с израильскими властями об освобождении его из-под административного ареста. 
 
Ему в письменной форме согласились предоставить полное освобождение 2 октября.
Ранее появилось фото 40-летнего Аваде, на котором он похож на скелет, обтянутый костями. 

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