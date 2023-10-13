Новости » Арабо-израильский конфликт
13.10.2023 21:02 Аркадий Бочаровский

Пленный боевик ХАМАСа рассказал, зачем захватывали девочек

Известный защитник Израиля Йосеф Хадад выложил в сеть видео с допросом боевика ХАМАСа, взятого в плен.

Боевика допрашивает военная разведка (АМАН). Его зовут Мухаммед Нахед Ахмад эль-Арша. Ему 22 года, он из Рафиаха.

На вопрос “Кого захватывали?” он ответил: “Стариков, женщин, мужчин, девушек, младенцев, девочек-подростков”.

На вопрос “Что с ними стало?” он ответил “Их убили”.

Боевик сказал: Согласно религии, все что произошло, запрещено. Похищения, изнасилования, изансилования детей. Это все запрещено”.

На вопрос “Так как же это произошло? Что они делали с головами?” Боевик сказал: “Их отрезали”.

На вопрос “Кто?” он ответил: “ХАМАС. После того, как они убили их , они отрезали им головы и положили рядом на землю”.
 

 

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