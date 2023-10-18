Певица, доктор из Техниона написала 7 октября: нет победителя, кроме Аллаха
Доктор Далаль Абу Амана, научный сотрудник Техниона, доктор неврологии и нейронаук, певец с миллионом подписчиков на Facebook и сотнями тысяч в других сетях, написал вечером бойни на Юге Израиля:
"Нет победителя, кроме Аллаха + флаг Палестины".
Этот лозунг имеет очень важное историческое измерение - он является символом победы мусульман при завоевании Андалусии.
Ее арест вызвал резонанс среди всех арабов, живущих в Израиле и за рубежом, а это уже серьезное "ого".
Нет ни одного репортера или знаменитости, который бы не опубликовал материал о ее деле или не призвал к ее освобождению, нет ни одного новостного канала, который бы не следил за развитием событий в ее деле.
И, конечно, нет конца перфекционизму: никто из них не упоминает о том, в каком контексте она написала то, что написала, - вечером 7/10 после ужасной резни в поселениях приграничной полосы, когда многие арабы в Израиле и в мире были в эйфории, и задолго до начала каких-либо действий Израиля в Газе.
Доктор Далаль Абу Амана была освобождена из под стражи по решению судьи днем 18 октября.