



Певица, доктор из Техниона написала 7 октября: нет победителя, кроме Аллаха

Доктор Далаль Абу Амана, научный сотрудник Техниона, доктор неврологии и нейронаук, певец с миллионом подписчиков на Facebook и сотнями тысяч в других сетях, написал вечером бойни на Юге Израиля:



"Нет победителя, кроме Аллаха + флаг Палестины".



Этот лозунг имеет очень важное историческое измерение - он является символом победы мусульман при завоевании Андалусии.

Ее арест вызвал резонанс среди всех арабов, живущих в Израиле и за рубежом, а это уже серьезное "ого".



Нет ни одного репортера или знаменитости, который бы не опубликовал материал о ее деле или не призвал к ее освобождению, нет ни одного новостного канала, который бы не следил за развитием событий в ее деле.



מודה, לא האמנתי שהיא בכלל תיעצר. ואין לי הרבה ציפיות מבית המשפט בעניינה.

אבל המעצר שלה עושה הדים בקרב כל ערבי שחי בישראל ומחוצה לה, וזה וואו רציני.

אין כתב או ידוען שלא העלה סטורי בעניינה או קורא לשחרורה, אין ערוץ חדשותי שלא עוקב אחרי ההתפתחויות בעניינה.

וכמובן, אינסוף להתממות,… https://t.co/4PNCj4AasP pic.twitter.com/UDbhtsQUH6 — Moran T 𓂆 موران ت (@MoranT555) October 17, 2023

И, конечно, нет конца перфекционизму: никто из них не упоминает о том, в каком контексте она написала то, что написала, - вечером 7/10 после ужасной резни в поселениях приграничной полосы, когда многие арабы в Израиле и в мире были в эйфории, и задолго до начала каких-либо действий Израиля в Газе.Доктор Далаль Абу Амана была освобождена из под стражи по решению судьи днем 18 октября.