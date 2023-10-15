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Папа Римский: мои аргентинские друзья могут быть среди жертв Хамаса
15.10.2023 13:20 Анатолий Кравченко

Папа Римский: мои аргентинские друзья могут быть среди жертв Хамаса

Папа Римский Франциск сообщил израильскому журналисту, о своих опасениях, что среди жертв нападения ХАМАС на Израиль есть его аргентинские друзья.

Журналист Энрике Саймерман опубликовал в социальных сетях видеозапись телефонного разговора с понтификом, состоявшегося в субботу.
В нем Саймерман, который также является другом Папы, сообщил, что среди погибших, раненых и захваченных в заложники ХАМАСом есть много аргентинцев.

"Я знаю, я знаю", - ответил Папа. "Я думаю, что среди них, несомненно, есть и мои друзья".

Франциск также сказал, что готов встретиться с семьями израильско-аргентинских заложников.

 

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