



Палестинский ребенок - корреспонденту КАН: хорошо бы убить и тебя

Силы безопасности арестовали вечером 19 февраля в районе А-Тор в Восточном Иерусалиме несовершеннолетнего араба, который выразил поддержку террористам, совершившим теракты, и ХАМАС. Эти заявления он сделал в интервью каналу КАН.



Мальчика спросили, хочет ли он учиться и развиваться, и он ответил: "Мы хотим ХАМАС и беспорядки. Чтобы умереть как шахиды. Это самое главное". Затем его спросили, что он думает о действиях террориста, убившего семь человек в Неве-Яакове. "Он напугал евреев. Было бы лучше, если бы он убил больше". На вопрос репортера - если бы он убил меня? Он ответил: "Иншаллах".

