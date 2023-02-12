



Палестинская строительная компания подала иск к министерству обороны Израиля

Палестинская строительная компания подала иск против министерства обороны, полиции Израиля и шести правых активистов, утверждая, что активисты напали на ее рабочих в районе поселения Амихай. Вина израильских силовиков заключается в том, что они не защитили палестинских рабочих и имущество компании, сообщает газета "Исраэль Хайом".



Согласно сообщению, речь идет о компании Union Construction and Investment, одной из крупнейших строительных компаний в Палестинской автономии, акции которой торгуются на фондовой бирже ПА с 2007 года. Компания требует компенсации в размере 18,5 млн шекелей.