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ПА: началась третья интифада | Фото: ЦАХАЛ
05.09.2022 07:43 Алина Груднева

ПА: началась третья интифада

Палестинские официальные лица объявили о начале третьей интифады.

 
Об этом сообщает Israel Hayom.
 
По словам представителей ПА, на это указывают "растущая волна нападений и эскалация" в в Иудее и Самарии.
 
"Это третья индифада. Это начало новой фазы кампании, разворачивающейся в Иудее с Самарии", - сказали источники в ПА.
 
По их словам, невозможно решить эту проблему "экономическими подачками". 
 
"Проблем много. Отсутствие политического горизонта - лишь одна из них. Человек, который имеет работу и зарабатывает деньги, возвращаясь домой в конце дня, спрашивает себя: "какое будущее нас ждет". Эти люди думают, к чему все эти жертвы юношей, которые были арестованы и убиты? Нам нужно показать, что они погибли не напрасно и продолжают свой путь", - добавили источники.

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