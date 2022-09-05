



ПА: началась третья интифада

Палестинские официальные лица объявили о начале третьей интифады.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По словам представителей ПА, на это указывают "растущая волна нападений и эскалация" в в Иудее и Самарии.

"Это третья индифада. Это начало новой фазы кампании, разворачивающейся в Иудее с Самарии", - сказали источники в ПА.

По их словам, невозможно решить эту проблему "экономическими подачками".

"Проблем много. Отсутствие политического горизонта - лишь одна из них. Человек, который имеет работу и зарабатывает деньги, возвращаясь домой в конце дня, спрашивает себя: "какое будущее нас ждет". Эти люди думают, к чему все эти жертвы юношей, которые были арестованы и убиты? Нам нужно показать, что они погибли не напрасно и продолжают свой путь", - добавили источники.