



Опубликованы имена 25 погибших солдат



Разрешено опубликовать имена 25 погибших солдат ЦАХАЛа:



- Сержант Дор Лазми, 21 год, из Кфар-Табор, командир отделения в 13-м батальоне бригады Голани



- Капрал Йотам Хиллель, 19 лет, из Баркат, боец Сайерет Нахаль



- Капрал Шохам Шломо Нидам, 19 лет, из Кирьят-Шмоны, техник 13-го батальона бригады Голани



- Сержант Надав Битон, 20 лет,из Офаким, боец 90-го батальона бригады Кфир



Сержант Гали Рой Шекутай, 21 год, Цофар, боец пСайрет Нахаль



Майор Биньямин (Бенджи) Таркински, 32 года, из Тель-Авива, офицер 7-й бригады



Капитан (резерва) Эльханан Меир Клеманзон, 41 год, из Отниэль, офицер штаба дивизии Иудея и Самария.



- Сержант Адир Ишто Бугало, 20 лет, из Ариэля, боец 13-го батальона бригады Голани



- Сержант Неорай Леви Амитай, 20 лет, Ринетия, командир отделения в 13-м батальоне бригады Голани



- Сержант Маро Элем, 20 лет, из Ашкелона, боец 51-го батальона бригады Голани



- Старший сержант (резерва) Итай Шломо Морено, 24 года, из Адерет, боец подразделения Маглан



- Старший сержант Саар Маргулис, 37 лет, Кисуфим, член отряда самообороны



Сержант Нета Бар-Ам, 21 год, из Хадеры, боец батальона 414 пограничного корпуса



- Сержант Ор Мизрахи, 20 лет, из Рамат-Гана, боец 414-го батальона пограничной охраны



-Капитан Шило Хар-Эвен, 25 лет, из Алмон, командир роты 13-го батальона бригады Голани



-Рядовой Идан Барух, 20 лет, из Бари, база подготовки



-Майор Идо Хобра, 36 лет, из Суфа, боевой офицер 401-й бригады.



- Капрал Матан Абарджиль, 19 лет, из Хермеш, боец 13-го батальона бригады Голани



Старший сержант Ишай Слуцки, 24 года, из Беэр-Шевы, боец батальона 7006 бригады Одед.



-Лейтенант Омер Вольф, 22 года, из Гиват Хаим, заместитель командира роты 51-го батальона бригады Голани.



-Капитан (резерва) Амир Наим, 27 лет, из Эреза, инженерный офицер в штабе бригады Голани



- Старший сержант (в резерве) Даниэль Кастиэль, 24 года, из Бейт-Шемеша, боец подразделения Маглан



- Сержант Офек Арбив, 21 год, из Бат-Яма, боец 101-го батальона бригады десантников



- Сержант ( резерва) Матания Эльстер, 23 года, из Сде-Илан, боец батальона 221 бригады Кармели



- Капрал Офир Йерухин, 19 лет, из Гиват Шмуэля, боец 13-го батальона бригады Голани.