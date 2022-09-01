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Операция Волнорез: задержаны шестеро подозреваемых
01.09.2022 10:10 Алина Груднева

Операция Волнорез: задержаны шестеро подозреваемых

В ночь на 1 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
В ходе операции арестованы шестеро подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии.
 
В ходе рейдов возникли беспорядки. В солдат ЦАХАЛа бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ были применены средства для разгона толпы. Минимум один палестинец погиб.
 
Потерь и ранений среди израильских военных не зафиксировано.

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