



Операция Волнорез: задержаны шестеро подозреваемых

В ночь на 1 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В ходе операции арестованы шестеро подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии.

В ходе рейдов возникли беспорядки. В солдат ЦАХАЛа бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ были применены средства для разгона толпы. Минимум один палестинец погиб.

Потерь и ранений среди израильских военных не зафиксировано.