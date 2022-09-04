Новости » Арабо-израильский конфликт
Операция "Волнорез": военные действовали в Шхеме и Хевроне
04.09.2022 08:47 Ольга Белозерова

Операция "Волнорез": военные действовали в Шхеме и Хевроне

Этой ночью силы безопасности Израиля действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ провели рейды в Шхеме, Хевроне, деревне Умм-Салмона и Кфар-Шабтине.

В Шхеме было арестовано одно разыскиваемое лицо, подозреваемое в террористической деятельности. Еще один подозреваемый был арестован в Кфар-Шабтине.

Всего за ночь силы безопасности арестовали троих подозреваемых. 

Потерь среди израильских военных нет. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы