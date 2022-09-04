Операция "Волнорез": военные действовали в Шхеме и Хевроне
Этой ночью силы безопасности Израиля действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".
ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ провели рейды в Шхеме, Хевроне, деревне Умм-Салмона и Кфар-Шабтине.
В Шхеме было арестовано одно разыскиваемое лицо, подозреваемое в террористической деятельности. Еще один подозреваемый был арестован в Кфар-Шабтине.
Всего за ночь силы безопасности арестовали троих подозреваемых.
Потерь среди израильских военных нет.
בפעילות לוחמי צה"ל בעיר שכם נעצר מבוקש אחד החשוד בפעילות טרור ובפעילות מקבילה של כוחות נוספים, נעצר מבוקש בכפר שבתין שבמרחב החטיבה המרחבית אפרים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 4, 2022
במהלך הלילה נעצרו שלושה מבוקשים. אין נפגעים לכוחותינו pic.twitter.com/PvEcufnZCO