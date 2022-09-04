



Операция "Волнорез": военные действовали в Шхеме и Хевроне

Этой ночью силы безопасности Израиля действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".



ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ провели рейды в Шхеме, Хевроне, деревне Умм-Салмона и Кфар-Шабтине.



В Шхеме было арестовано одно разыскиваемое лицо, подозреваемое в террористической деятельности. Еще один подозреваемый был арестован в Кфар-Шабтине.



Всего за ночь силы безопасности арестовали троих подозреваемых.



Потерь среди израильских военных нет.



